Выпуск шоу «ЧБД» с Хасбиком набрал 18 миллионов просмотров за несколько часов
Новый выпуск шоу «Что было дальше?» набрал более 18 миллионов просмотров за 12 часов с момента публикации.
Видеоролик был опубликован 1 апреля в 10.00 по московскому времени в официальном паблике сообщества «ВКонтакте». Гостями передачи стали Богдан Лисевский с YouTube-канала «Плюшки» и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик).
В «ЧБД» приглашенный гость пытается рассказать заготовленную историю, а комики перебивают его и затем угадывают концовку.
Ведущими «Что было дальше?» являются Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Алексей Щербаков.
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