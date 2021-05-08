Петтис победил Арчулету и стал новым чемпионом Bellator
07:12
В ночь на 8 мая в Анкасвилле (США) состоялся турнир Bellator 258, в главном событии которого Хуан Арчулетта сразился с Серхио Петтисом.
Поединок продлился 5 раундов, а его итогом стала победа Петтиса единогласным решением судей. Экс-боец UFC стал новым чемпионом Bellator в легчайшем весе.
Всего на счету 27-летнего Петтиса 21 победа и 5 поражений. Бой с Арчулеттой стал для него третьим в Bellator. Ранее он побеждал Альфреда Хашакяна и Рики Бандехаса.
Также Серхио является родным младшим братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Энтони Петтиса.
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