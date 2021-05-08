Джонсон дебютировал в Bellator с победы нокаутом
06:55
Бывший претендент на пояс UFC в полутяжелом весе американец Энтони Джонсон успешно вернулся в ММА после четырехлетнего простоя.
В ночь на 8 мая в Анкасвилле (США) он дебютировал в Bellator с победой нокаутом над бразильцем Хосе Аугусто Азеведо Барросом. После тяжелой первой пятиминутки Джонсону удалось финишировать соперника ударом справа во втором раунде.
Теперь в полуфинальном бою Гран-при Bellator в полутяжелом весе Джонсон сразится с россиянином Вадимом Немковым.
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