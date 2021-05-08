Российский боец Валентин Молдавский проведет бой за временный титул Bellator в тяжелом весе. Его соперником на турнире Bellator 261, который состоится 25 июня, станет американец Тим Джонсон.

36-летний Джонсон в ММА одержал 15 побед и потерпел 6 поражений. На счету 29-летнего Модавского 10 побед и 1 поражений.