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Молдавский проведет бой за временный титул Bellator в тяжелом весе

07:26
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Российский боец Валентин Молдавский проведет бой за временный титул Bellator в тяжелом весе. Его соперником на турнире Bellator 261, который состоится 25 июня, станет американец Тим Джонсон.

36-летний Джонсон в ММА одержал 15 побед и потерпел 6 поражений. На счету 29-летнего Модавского 10 побед и 1 поражений.

Публикация от MMA Junkie (@mmajunkiedotcom)

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