Молдавский проведет бой за временный титул Bellator в тяжелом весе
07:26
Российский боец Валентин Молдавский проведет бой за временный титул Bellator в тяжелом весе. Его соперником на турнире Bellator 261, который состоится 25 июня, станет американец Тим Джонсон.
36-летний Джонсон в ММА одержал 15 побед и потерпел 6 поражений. На счету 29-летнего Модавского 10 побед и 1 поражений.
Читайте также
«Зенит» потеряет очки, «Спартак» не проиграет «Химкам», ЦСКА победит «Краснодар». Прогнозы на 29-й тур РПЛ
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю