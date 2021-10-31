Петр Ян: «Сейчас я эмоционально опустошен»

Обладатель титула временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал свое состояние после победы над новозеландцем Кори Сэндхагеном.

«Сейчас я эмоционально опустошен. Пояс — это приятная конечная станция проделанной работы. На таком уровне побеждает бойцовский интеллект, спортивное IQ. Бойцы досконально изучают другу друга, и ты должен собрать все что есть в кулак. Я второй раз в Абу-Даби выигрываю пояс. Для меня это такая территория — Yan island.

Соперник непростой — он третий номер лучшей организации мира, побил многих ребят. Очень непредсказуемый, тоже много осторожничал. У меня была задача всегда давить, даже не бить — идешь, давишь. Мы понимали, что после второго раунда мы переломим ход поединка. Все получилось», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

30 октября 28-летний Ян победил 29-летнего Сэндхэгена единогласным решением на UFC 267 и стал временным чемпионом в легчайшем весе.

Ян одержал 16 побед в ММА при двух поражениях. У Сэндхагена 14 побед и четыре поражения.