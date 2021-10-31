Дана Уайт: «Из-за того, что Федор нокаутировал Джонсона, я больше не должен считать его переоцененным?»

Президент UFC Дана Уайт не изменил своего мнения о Федоре Емельяненко после победы того над Тимоти Джонсоном.

«Я больше не должен считать его переоцененным, потому что он нокаутировал Тимоти Джонсона?Я видел, как пару недель назад Федор сказал про меня: «У него все упирается в деньги». Во-первых, я не знаю Федора лично. Он не знает меня. Мы встречались только раз. Вот именно тогда ему самому стоило упереться в деньги, когда мы общались на этом острове, уже не помню его название. И если бы он тогда уперся в деньги, то ему сейчас не нужно было бы драться в 45 лет. Я предлагал ему когда-то контракт. И, уверен, этот контракт и сейчас преследует его, когда он лежит ночью в кровати. Мы пытались подписать его. Но сейчас я не вижу шанса, что он подерется у нас», — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции к UFC 267.

23 октября Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на Bellator 269.