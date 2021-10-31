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Хабиб посадил на плечи Хасбика на турнире UFC 267

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Хабиб Нурмагомедов и Хасбулла Магомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов и Хасбулла Магомедов. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 267 встретился с дагестанским видеоблогером Хасбиком.

Хасбик и Хабиб пришли в октагон после победы Ислама Махачева над новозеландцем Дэном Хукером. При этом Хабиб посадил Хасбика на плечи.

Публикация от UFC (@ufc)

Рост Хасбика (Хасбулла Магомедов) составляет 93 сантиметра.

Ранее, 30 октября, Махачев победил сабмишеном Хукера в первом раунде боя, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ).

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Сергей Разин все материалы автора
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