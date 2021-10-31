Хабиб посадил на плечи Хасбика на турнире UFC 267

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 267 встретился с дагестанским видеоблогером Хасбиком.

Хасбик и Хабиб пришли в октагон после победы Ислама Махачева над новозеландцем Дэном Хукером. При этом Хабиб посадил Хасбика на плечи.

Рост Хасбика (Хасбулла Магомедов) составляет 93 сантиметра.

Ранее, 30 октября, Махачев победил сабмишеном Хукера в первом раунде боя, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ).