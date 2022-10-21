Ян — О'Мелли: время начала боя и где смотреть прямую трансляцию на UFC 280

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 280, в основном карде которого россиянин Петр Ян проведет поединок против американца Шона О'Мэлли.

Бой Ян — О'Мэлли начнется примерно в 22.00 по московскому времени.

Посмотреть в прямом эфире турнир UFC 280 можно на портале matchtv.ru. Основной кард будут транслирован на «Матч! Боец» и сервисе UFC Fight Pass, начиная с 17.00 мск.

Рекорд 27-летнего О'Мэлли составялет 15-1, а 29-летнего Яна — 16-3.