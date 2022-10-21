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Ислам Махачев: «Оливейра всегда ломается, когда у него что-то не получается в бою»

Махачев уверен, что Оливейра все так же ломается в боях
Никита Горшенин
Корреспондент
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Претендент на пояс UFC в легком весе Ислам Махачев уверен, что его соперник Чарльз Оливейра все так же ломается в боях, как и раньше.

«Когда у него что-то не получается, он всегда сдается. Когда ты сдался раз, ты будешь всегда сдаваться. Это что-то внутри, брат. И этот момент всегда приходит, когда ты сталкиваешься с трудностями», — сказал Махачев на Youtube-канале Daniel Cormier.

Поединок Оливейры и Махачева пройдет 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Ислам Махачев
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