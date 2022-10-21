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Махачев — о соперниках после Оливейры: «Гамрот, Дариуш и другие настоящие бойцы»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский легковес Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с Матеушем Гамротом или Бенеилом Дариушем в случае победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Все бойцы пытаются вызвать Конора. Но я не собираюсь бросать ему вызов, потому что хочу драться с настоящими бойцами, которые заслуживают титульного боя. Гамрот, Дариуш, другие парни», — сказал Ислам в Full Send Podcast.

Махачев и Оливейра возглавят турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. Победитель противостояния станет чемпионом UFC в легком весе.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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