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Эдди Альварес проиграл дисквалификацией на турнире ONE on TNT 1

10:08

В со-главном событии турнира ONE on TNT 1, который завершился в ночь на 8 апреля 2021 года в Сингапуре, бывший чемпион UFC и Bellator в легком весе Эдди Альварес встретился с Юрием Лапикусом.

Уже в начале боя американец Альварес свалил уроженца Молдовы Лапикуса на настил, сел ему на ноги и начал наносить не самые мощные удары, которые пришлись в область затылка. Несмотря на предупреждение рефери, Альварес нанес еще несколько запрещенных ударов в голову, за что был дисквалифицирован на 62-й секунде боя.

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