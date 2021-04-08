Эдди Альварес проиграл дисквалификацией на турнире ONE on TNT 1
10:08
В со-главном событии турнира ONE on TNT 1, который завершился в ночь на 8 апреля 2021 года в Сингапуре, бывший чемпион UFC и Bellator в легком весе Эдди Альварес встретился с Юрием Лапикусом.
Уже в начале боя американец Альварес свалил уроженца Молдовы Лапикуса на настил, сел ему на ноги и начал наносить не самые мощные удары, которые пришлись в область затылка. Несмотря на предупреждение рефери, Альварес нанес еще несколько запрещенных ударов в голову, за что был дисквалифицирован на 62-й секунде боя.
Should Eddie Alvarez have been DQ'd for this? ? @Ealvarezfight @tntdrama #WeAreONE #ONEChampionship #ONEonTNT pic.twitter.com/pdNYqaOfeJ— ONE Championship (@ONEChampionship) April 8, 2021
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