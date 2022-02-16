«Неизбежный результат». Петр Ян показал фото, на котором Стерлинг лежит в октагоне

Петр Ян назвал свою победу над Стерлингом неизбежной

Российский боец Петр Ян опубликовал в Twitter фотографию, на которой Алджамейн Стерлинг лежит на настиле.

«Неизбежный результат UFC 273», — написал Ян.

9 апреля Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 273.

В их первом поединке, который состоялся в марте прошлого года в Лас-Вегасе, Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову.

На счету Яна 16 побед и 2 поражения, у Стерлинга — 20 побед и 3 поражения.