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Сегодня, 20:51

«Неизбежный результат». Петр Ян показал фото, на котором Стерлинг лежит в октагоне

Петр Ян назвал свою победу над Стерлингом неизбежной
Анна Горшкова
Корреспондент

Российский боец Петр Ян опубликовал в Twitter фотографию, на которой Алджамейн Стерлинг лежит на настиле.

«Неизбежный результат UFC 273», — написал Ян.

9 апреля Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 273.

В их первом поединке, который состоялся в марте прошлого года в Лас-Вегасе, Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову.

На счету Яна 16 побед и 2 поражения, у Стерлинга — 20 побед и 3 поражения.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
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