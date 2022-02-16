«Неизбежный результат». Петр Ян показал фото, на котором Стерлинг лежит в октагоне
Петр Ян назвал свою победу над Стерлингом неизбежной
Российский боец Петр Ян опубликовал в Twitter фотографию, на которой Алджамейн Стерлинг лежит на настиле.
«Неизбежный результат UFC 273», — написал Ян.
9 апреля Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 273.
В их первом поединке, который состоялся в марте прошлого года в Лас-Вегасе, Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову.
На счету Яна 16 побед и 2 поражения, у Стерлинга — 20 побед и 3 поражения.
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