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Сегодня, 22:45

Немков проведет бой с Андерсоном на Bellator 277 15 апреля

Евгений Петров
Корреспондент

Российский боец ММА Вадим Немков проведет поединок против американца Кори Андерсона, сообщает Bellator в Instagram. Они сразятся на турнире Bellator 277 15 апреля.

Ранее Немков и Андерсон вышли в финал «Гран-При» Bellator в полутяжелом весе. Андерсон нокаутировал Райана Бэйдера в первом раунде Bellator 268, а Немков, который на этом же турнире победил кимурой Юлиуса Англикаса.

29-летний Вадим Немков одержал 15 побед в ММА при двух поражениях. У его соперника 16 побед и пять поражений.

Вадим Немков
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