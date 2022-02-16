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Сегодня, 06:05

Хусейн Асхабов подписан в UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Непобежденный Хусейн Асхабов подписан в UFC. Информацию 27-летний боец подтвердил в разговоре с «СЭ».

«На самом деле я давно должен был драться. У меня должен был быть бой в Contender Series, но соперник отказался. Соперники не соглашались со мной драться, и потом Шон Шелби [матчмейкер UFC — Прим. «СЭ"] сказал, что мне не надо в Contender Series драться, что у меня хороший рекорд, и сказал: «Давай мы тебя сразу в UFC закинем». На этой неделе мне должны отправить контракт, и я подерусь примерно через месяц», — сказал Асхабов в интервью «СЭ».

В активе Асхабова 23 победы в 23-х поединках. В прошлом он являлся чемпионом WWFC в легчайшем и полулегком весах. В последнем бою Хусейн нокаутировал Юсупа Висаитова на турнире украинского промоушена WWFC.

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