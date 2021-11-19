Петр Ян подпишет новый контракт с UFC

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, выступающий за бойцовский клуб «Архангел Михаил», подпишет новый контракт с лигой. Об это он сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Сейчас у меня остался один поединок [по действующему контракту], — сказал Ян. — И в принципе, когда у тебя остается один бой, UFC начинает вести переговоры. Контракт на четыре боя. Что касается условий, то я пока ничего не знаю».

По словам Яна, подписание может состояться уже в ближайший месяц. При этом одна из просьб, которую он адресует менеджменту промоушена, — это подписание в UFC его одноклубников Дениса Лаврентьева и Ильяса Хамзина.

«Хотелось бы подписать ребят, может быть, даже подраться [вместе с ними] на одном турнире, готовиться вместе», — отметил Ян.