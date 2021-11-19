Петр Ян: «У Умара Нурмагомедова есть все, чтобы стать претендентом на пояс»
20:10
Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился мнением о другом бойце своего дивизиона Умаре Нурмагомедове.
«Может ли он дойти до претендентского боя? Конечно, может, почему нет? Все для этого есть, нужно просто тренироваться и больше ничего не делать», — сказал Ян в интервью «Спорт-Экспресс» на пресс-конференции RCC в Екатеринбурге.
19 марта Нурмагомедов подерется с Джеком Шором на UFC Fight Night.
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