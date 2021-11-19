Александр Емельяненко о переговорах по бою с Харитоновым: «Он попросил выплатить ему гонорар казиношными фишками»

Боец ММА Александр Емельяненко в интервью своему менеджеру Азамату Бостанову рассказал о неудачных переговорах по бою с Сергеем Харитоновым.

По информации «СЭ», руководство казино в Минске планировало организовать два боя между Емельяненко и Харитоновым — один по правилам ММА, другой по правилам бокса. Харитонов в интервью «СЭ» заявил, что Емельяненко запросил слишком высокий гонорар.

— Я запросил не так, как Харитон запросил — казиношными фишками. Чтобы так с ним расcчитались. Чтобы он потом там же в Белоруссии, не отходя от кассы, все спустил на рулетке, — сказал Емельяненко Бостанову. — Я попросил живыми деньгами незаоблачные гонорары. Мы пришли к общему мнению с организаторами. Они согласились с условиями. Им очень интересно провести два боя [Емельяненко с Харитоновым] — по боксу и по ММА. Я сказал: «Без проблем два боя с Харитоновым проведу». Мы договорились, и куда-то они пропали. Не знаю, зачем они эту информацию Харитонову рассказали. Хотя ты помнишь — мы сидели за столом с ними, и они говорили: «Только Сереже не говорите, только Сереже не говорите, о чем мы с вами разговаривали». Какие-то непорядочные. Может, казачки засланные, левые пассажиры.

— Но ты к бою с Харитоновым готов?

— Конечно. Готов его еще раз послать [в нокаут]. И привет тебе Сережа.