Претендент на временный пояс легчайшего веса UFC Петр Ян поделился мнением о Федоре Емельяненко.

«Федор — легенда нашего спорта, один из лучших тяжеловесов в мире, — сказал Ян на шоу The MMA Hour. -То, что сейчас он выступает в таком возрасте — это и хорошо, он делает много для спорта, для своей команды. Но и это опасно — у него такой возраст, сегодня ты можешь выиграть, завтра проиграть. Для меня он не был каким-то приоритетом в спорте, я не равнялся на него, потому что когда я занимался боксом, я увлекался только этим спортом. А когда оказался в смешанных единоборствах, уже было другое поколение, другие ребята».

23 октября Федор нокаутировал Тимоти Джонсона на Bellator 269. Ян 30 октября подерется с Кори Сэндхэгеном на UFC 267 в Абу-Даби.