Махачев отпраздновал с Хасбиком победу над Хукером, подняв его на руки

Российский боец ММА Ислам Махачев после победы над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC 267 взял на руки дагестанского видеоблогера Хасбика.

Хасбик пришел в октагон после поединка 30-летнего Махачева. Спортсмен несколько раз поднял в воздух блогера.

Рост Хасбика (Хасбулла Магомедов) составляет 93 сантиметра.

Ранее, 30 октября, Махачев победил сабмишеном Хукера в первом раунде боя, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире его видеотрансляцию показывает телеканал РЕН ТВ.