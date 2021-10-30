Махачев отпраздновал с Хасбиком победу над Хукером, подняв его на руки
23:28
Российский боец ММА Ислам Махачев после победы над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC 267 взял на руки дагестанского видеоблогера Хасбика.
Хасбик пришел в октагон после поединка 30-летнего Махачева. Спортсмен несколько раз поднял в воздух блогера.
Рост Хасбика (Хасбулла Магомедов) составляет 93 сантиметра.
Ранее, 30 октября, Махачев победил сабмишеном Хукера в первом раунде боя, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ).
TEAM HASBULLA! #UFC267 pic.twitter.com/aJpC5A7nix— UFC (@ufc) October 30, 2021
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире его видеотрансляцию показывает телеканал РЕН ТВ.
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