30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) российский боец ММА Ислам Махачев победил новозеландца Дэна Хукера. В Сети появилось видео с лучшими моментами поединка.

30-летний Махачев победил соперника сабмишеном в первом раунде.

На счету Махачева в ММА 21 победа и одно поражение. У 31-летнего Хукера — 21 победа и 11 поражений.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире его видеотрансляцию показывает телеканал РЕН ТВ.