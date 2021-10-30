Ислам Махачев — Дэн Хукер: лучшие моменты боя UFC 267
30 октября, 23:52
30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) российский боец ММА Ислам Махачев победил новозеландца Дэна Хукера. В Сети появилось видео с лучшими моментами поединка.
30-летний Махачев победил соперника сабмишеном в первом раунде.
На счету Махачева в ММА 21 победа и одно поражение. У 31-летнего Хукера — 21 победа и 11 поражений.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире его видеотрансляцию показывает телеканал РЕН ТВ.
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