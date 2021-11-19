Петр Ян перечислил лучших боксеров в UFC. Хабиб на пятом месте

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян озвучил свой список лучших боксеров в UFC.

«Макс Холлоуэй неплохо боксирует, потом Дастин Порье. Далее Конор Макгрегор. Потом не знаю... Хабиба, наверное, можно включить. В бою с Элом Яквинтой такие джебы накидал. Конору тоже закинул правую руку», — сказал Ян на пресс-конференции в Екатеринбурге.

На счету Яна 16 побед и 2 поражения. В последнем поединке, который состоялся 30 октября в Абу-Даби, Ян единогласным решением судей выиграл у американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.