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Петр Ян перечислил лучших боксеров в UFC. Хабиб на пятом месте

16:49
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян озвучил свой список лучших боксеров в UFC.

«Макс Холлоуэй неплохо боксирует, потом Дастин Порье. Далее Конор Макгрегор. Потом не знаю... Хабиба, наверное, можно включить. В бою с Элом Яквинтой такие джебы накидал. Конору тоже закинул правую руку», — сказал Ян на пресс-конференции в Екатеринбурге.

На счету Яна 16 побед и 2 поражения. В последнем поединке, который состоялся 30 октября в Абу-Даби, Ян единогласным решением судей выиграл у американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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