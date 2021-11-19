Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Петр Ян о боксерском поединке с Макгрегором: «Пока это разговоры»

16:42
Петр Ян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Петр Ян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян оценил вероятность боксерского поединка с бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весах Конором Макгрегором.

«Пока вся эта история — разговоры, — сказал Ян на пресс-конференции в Екатеринбурге. — Если Конор захотел бы побоксировать — я бы с ним побоксировал. В принципе, особо большой разницы в весе нет. Я сам боксом не занимался где-то с 2012-2013 года. Поэтому надо тоже поработать над этим моментом».

На счету Яна 16 победы и 2 поражения в ММА. Он представляет клуб «Архангел Михаил».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Илья Андреев все материалы автора
Читайте также
«Трусы без яиц». Карпин возвел стену между собой и футболистами?
Санду заявила о дальнейшем участии в «Крымской платформе»
0