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Петр Ян заявил, что у Хабиба Нурмагомедова самый высокий бойцовский интеллект

16:52
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Российский боец легчайшей весовой категории UFC Петр Ян назвал самых думающих бойцов в ММА.

«Можно просто сказать: Жорж Сен-Пьер, Хабиб Нурмагомедов. Даже Хабиба можно на первое место поставить, потому что он не проигрывал. На второе место Сен-Пьера. Потом на третье место Джона Джонса. Но у него были бои, в которых он принимал много урона», — сказал Ян на пресс-конференции в Екатеринбурге.

На счету Яна 16 побед и 2 поражения.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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