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Сегодня, 12:42

Петр Ян оценил перспективы Умара Нурмагомедова стать чемпионом UFC

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший чемпион легчайшего веса UFC Петр Ян (16-3) верит, что 26-летний российский проспект легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) имеет все шансы стать чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Умар может стать чемпионом? Почему нет? Ребята сильные, перспективные, голодные. Все возможно, — сказал Ян в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Я к этому стал так спокойно относиться. Если они верят в себя... я сам прошел тот путь. Понимаю, что каждый может стать чемпионом. Я стал чемпионом со своим багажом знаний, со своей историей. У них условия, для того чтобы стать чемпионом, в 10 раз лучше тех, что были у меня».

Нурмагомедов победил американца Нейта Манесса (14-2) единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OiZ-m89WVww
Петр Ян
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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