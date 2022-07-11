Иржи Прохазка: «Следующий бой я проведу против Гловера Тейшейры»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) подтвердил, что проведет первую защиту титула против бразильца Гловера Тейшейры (33-8).

«Я принял решение по поводу следующего боя, — сказал чешский боец на видео, опубликованном в Twitter. — Я буду драться с Гловером. Не потому, что это большой бой, а по одной простой причине: в прошлый раз я выступил очень плохо. И я покажу вам, почему я чемпион. Гловер заслуживает реванша».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.