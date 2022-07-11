Александр Емельяненко больше не будет драться на голых кулаках

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) заявил, что после боя с Джеффом Монсоном (60-26) на турнире Hardcore FC «Россия против США» больше не будет выступать на голых кулаках.

«У Джеффа Монсона просто крепкая резиновая голова, он очень много принял на себя, но бокс — это не его. Его — это борьба, ММА, — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить». — Там он еще может что-то делать: переводить в партер, терпеть. Функционально он хорошо подготовлен, выносливый, но боксировать пока еще не научился.

У меня не стояла задача нокаутировать Монсона, потому что я понимал, что человек уже на пенсии. Стояла задача максимально долго растянуть этот поединок и показать людям красивый, зрелищный бой. Получилось, что я немного травмировал Монсона, посек его, разбил об него кулаки.

После этого боя я отказался драться на голых кулаках, потому что можно легко получить травму, которая выведет из строя на долгое время. На голых кулаках у меня больше нет желания драться. Лучше буду выступать по ММА, радовать болельщиков победами. Там хоть какая-то защита есть".

Емельяненко следующий бой должен провести против Вячеслава Дацика (6-8) на Hardcore Boxing в сентябре.