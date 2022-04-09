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Сегодня, 19:10

Петр Ян — Алджамейн Стерлинг: где покажут прямую трансляцию боя UFC 273

Матч ТВ покажет прямую трансляцию боя UFC 273 Петр Ян — Алджамейн Стерлинг
Читать «СЭ» в
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг.
Фото Getty Images

В ночь на 10 апреля в американском городе Джексонвилл российский боец Петр Ян в со-главном событии турнира UFC 273 проведет поединок против американца Алджамейна Стерлинга. Вечер единоборств пройдет на территории спортивного комплекса «VyStar Veterans Memorial Arena».

Бой между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом начнется не ранее 06.30 по московскому времени. Видеотрансляцию поединка можно будет смотреть на каналах matchtv.ru и «Матч Боец», а также с помощью сервиса UFC Fight Pass.

У 29-летнего Яна в ММА — 16 побед и два поражения. 30 октября 2021 года россиянин одержал победу единогласным решением судей над американцем Кори Сандхагеном на UFC 267.

На счету 32-летнего Стерлинга 20 побед при трех поражений в ММА. В марте 2021 года американец одержал победу над Петром Яном из-за дисквалификации оппонента за запрещенный удар коленом.

Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Алджамейн Стерлинг. UFC 273, расписание и результаты боев: Волкановски — Корейский Зомби, Стерлинг — Петр Ян, Бернс — Чимаев
Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
ММА
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