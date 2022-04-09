В ночь на 10 апреля в американском городе Джексонвилл российский боец Петр Ян в со-главном событии турнира UFC 273 проведет поединок против американца Алджамейна Стерлинга. Вечер единоборств пройдет на территории спортивного комплекса «VyStar Veterans Memorial Arena».

Бой между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом начнется не ранее 06.30 по московскому времени. Видеотрансляцию поединка можно будет смотреть на каналах matchtv.ru и «Матч Боец», а также с помощью сервиса UFC Fight Pass.

У 29-летнего Яна в ММА — 16 побед и два поражения. 30 октября 2021 года россиянин одержал победу единогласным решением судей над американцем Кори Сандхагеном на UFC 267.

На счету 32-летнего Стерлинга 20 побед при трех поражений в ММА. В марте 2021 года американец одержал победу над Петром Яном из-за дисквалификации оппонента за запрещенный удар коленом.