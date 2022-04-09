Диллашоу хочет провести бой с Петром Яном в октябре в Абу-Даби

Топовый боец легчайшего дивизиона UFC американец Ти Джей Диллашоу хочет провести бой с Петром Яном в октябре в Абу-Даби в случае победы россиянина над Алджамейном Стерлингом.

«Ян — тот боец, с которым я хотел бы подраться, — сказал Диллашоу в интервью MMA Junkie. — Я бы встретился с ним в сентябре-октябре. В октябре должен состояться турнир в Абу-Даби, так что я думаю, что было бы круто выступить именно там. Я всегда хотел побывать на Ближнем Востоке. Ему на руку, так как он же россиянин, верно? Так что, я думаю, что это подходящее время для проведения боя с ним».

Ян сразится со Стерлингом на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США). «СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 267 в конце прошлого года в Абу-Даби, Ян единогласным решением судей выиграл у Кори Сандхагена.