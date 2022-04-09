Никулин и Бикрев устроили словесную перепалку перед боем

Бойцы Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев устроили словесную перепалку перед поединком на турнире PRAVDA, который зрители РЕН ТВ увидят 15 апреля.

Никулин рассказал, что слышал интервью своего соперника, в котором тот заявил о бое в «Никулинском цирке».

«Но главной зверушкой этого цирка будешь ты», — отметил он.

Бикрев не стал молчать и ответил своему сопернику.

«Тимур, что-то у тебя с головой после боя на Fight Nights совсем тяжело стало. Я тебе напомню, что назвал тебя директором цирка. А то, что вот ты за слова решил спросить, мамкин ты бандит, то 15 апреля я тебе в ринге покажу, кто там зверушка, а кто зверь настоящий. Так что готовься, дружочек», — приводит его словам паблик в ВК «Hardcore Fighting l Кулачные бои и поп-мма».

Напомним, что главным 15 апреля в главном бою вечера сразятся Вячеслав Дацик и Сауло Кавалари. Победитель этой пары выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов, которые встретятся на ринге в июне.