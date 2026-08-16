Гэрри — Хабибу: «Вы должны гордиться Махачевым»

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри подошел к Хабибу Нурмагомедову после поединка против россиянина Ислама Махачева.

«Вы должны гордиться им (Исламом Махачевым — Прим «СЭ»), он потрясающий боец», — сказал Гэрри.

Главный бой турнира UFC 330 в Филадельфии за пояс в полусреднем весе продлился все пять раундов и завершился победой 34-летнего Махачева единогласным решением судей — 49:46, 49:46, 49:47.

На счету Махачева теперь 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА. У 28-летнего Гэрри 2 поражения и 17 побед.