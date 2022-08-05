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Тактаров: «При росте уровня поп-ММА становится обычным ММА. Все серьезно!»

Тактаров заявил о повышении уровня поп-ММА
Артем Бухаев
Корреспондент
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Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил о развитии и повышении уровня поп-ММА.

«На последнем шоу, где я комментировал, не было никаких драк и трэш-тока, — сказал Тактаров «СЭ». — Все очень достойно себя держали. И бои были уровня почти профессиональной лиги. Натуральным образом при росте уровня поп-ММА становится обычным ММА. Когда руководство гниет, высокоуровневые промоушены становятся поп-ММА — то есть наоборот. Мне бы хотелось поздравить промоушен Hardcore. Они уже давно не поп-ММА, а двигаются к уровню UFC. Конечно, пока они ниже по уровню, но все серьезно. Бойцы профессионально подходят к делу. Все работают, никаких отмазок. Все перевернулось с ног на голову».

Олег Тактаров
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