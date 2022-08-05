«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Дацик — Монсон и другие бои: время начала и где смотреть прямую трансляцию

В пятницу, 5 августа, впервые по правилам ММА состоится турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Прямая трансляция турнира начнется в 23.00 по московскому времени.

В главном бое вечера встретятся 51-летний Джефф Монсон и 45-летний Вячеслав Дацик. На счету Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. У Дацика 13 побед и 16 поражений.

Основной кард турнира можно посмотреть по этой ссылке.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» телеканал покажет в прямом эфире в 23.00 (мск). Также трансляция будет доступна на нашем YouTube-канале «Ушатайка» по этой ссылке.