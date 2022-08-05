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Сегодня, 17:27

Поединок Порье — Чендлер может пройти в формате пяти раундов

Алексей Еремин
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Поединок между Дастином Порье (28-7) и Майклом Чендлером (23-7) может пройти в формате пяти раундов. Ранее сообщалось, что бой между двумя бывшими претендентами на пояс в легком весе пройдет 12 ноября на турнире UFC 281 в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

«5 раундов», — написал Порье в Twitter.

33-летний американец Порье в последнем бою проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

36-летний американец Чендлер в прошлом бою победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Источник: https://twitter.com/DustinPoirier/status/1555291921261776898?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
Дастин Порье
Майкл Чендлер
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