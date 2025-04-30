Первенство России по ММА среди юниоров пройдет 3-4 мая в Нальчике

С 3 по 4 мая 2025 года в УСК «Гладиатор» в Нальчике пройдет первенство России по смешанным единоборствам (ММА) среди юниоров и юниорок 18-20 лет. В турнире примут участие лучшие молодые бойцы со всей страны.

Предварительные поединки, в которых определятся финалисты, запланированы на 3 мая. Решающие бои — финалы в различных весовых категориях состоятся 4 мая.

Ранее уже прошли первые этапы первенства России: в Тюмени соревновались спортсмены 16-17 лет, а участники младших возрастов — 12-13 и 14-15 лет продемонстрировали свои навыки в Сочи.