29 апреля, 09:13

Монсон ответил Гашеку на критику в адрес России

Камила Абдурахманова
корреспондент
Боец ММА Джефф Монсон
Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон ответил на критику бывшего вратаря сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека в адрес России.

«Ему следует прекратить нелепые обвинения и критику российских спортсменов, а вместо этого популяризировать хоккей», — приводит слова Монсона РИА «Новости Спорт».

Ранее Монсон заявил, что отказался от гражданства США, так как не хочет ассоциироваться с политикой американского правительства. В 2018 году боец получил российское гражданство, а недавно сообщил, что вступил в «Команду Путина».

Источник: РИА Новости
Джефф Монсон
Доминик Гашек
