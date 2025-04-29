Монсон ответил Гашеку на критику в адрес России

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон ответил на критику бывшего вратаря сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека в адрес России.

«Ему следует прекратить нелепые обвинения и критику российских спортсменов, а вместо этого популяризировать хоккей», — приводит слова Монсона РИА «Новости Спорт».

Ранее Монсон заявил, что отказался от гражданства США, так как не хочет ассоциироваться с политикой американского правительства. В 2018 году боец получил российское гражданство, а недавно сообщил, что вступил в «Команду Путина».