Персидский Дагестанец: «Акаб был реально бухой»

Российский боец Моххамед Хейбати, победивший Тимура Никулина в первом турнире нового сезона Hardcore Fighting, рассказал «СЭ» о драке с Артуром Акабом.

«Акаб был реально бухой, кайфарик. Конечно, так нельзя. Сами видели, он первый начал. Мне не понравилось, как человек со мной разговаривал. Если он еще раз так сделает, буду больше его бить, буду отвечать. Не люблю, когда человек так со мной разговаривает. Ты видел, он еще послал за переводчиком. Это тебе надо, мне не надо. Так нельзя, конечно. Дурак он на улице.

Моххамед Хейбати также рассказал, был ли бы ему интересен бой с Артуром Акабом.

«Да, а зачем вообще с ним драться? Но если он хочет, то поехали в 71 кг, нет проблем. Почему именно 71? Смотрите, есть и 71, и 77. 71 кг — это мой вес. Когда захочу в 66 драться, буду там», — добавил Хейбати.

Артур Акаб ударил персидского дагестанца Моххамеда Хейбати сразу после боя с Тимуром Никулиным.

(Илья Андреев)