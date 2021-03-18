Персидский дагестанец больше не будет выступать на голых кулаках
15:30
Российский боец Моххамед Хейбати, победивший Тимура Никулина в первом турнире нового сезона Hardcore Fighting, рассказал «СЭ», почему больше не будет выступать на голых кулаках.
«Больше не буду выступать, потому что для меня это будет тяжело. Я всегда меньше всех соперников. ММА — это вообще другое. Это три раунда по пять минут. Я всегда хочу сильного соперника. Это мне важно. Пираев, например», — сказал Хейбати «СЭ».
Моххамед Хейбати после победы над Тимуром Никулиным подрался с Артуром Акабом.
(Илья Андреев)
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