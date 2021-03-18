Персидский дагестанец больше не будет выступать на голых кулаках

Российский боец Моххамед Хейбати, победивший Тимура Никулина в первом турнире нового сезона Hardcore Fighting, рассказал «СЭ», почему больше не будет выступать на голых кулаках.

«Больше не буду выступать, потому что для меня это будет тяжело. Я всегда меньше всех соперников. ММА — это вообще другое. Это три раунда по пять минут. Я всегда хочу сильного соперника. Это мне важно. Пираев, например», — сказал Хейбати «СЭ».

Моххамед Хейбати после победы над Тимуром Никулиным подрался с Артуром Акабом.

(Илья Андреев)