Персидский Дагестанец рассказал об опыте кулачных боев

Иранский боец Мохаммад Хейбати, известный под прозвищем Персидский Дагестанец в интервью «СЭ» рассказал о победе над Тимуром Никулиным в первом турнире нового сезона Hardcore Fighting.

«Я ему написал после боя, что не важно, кто выиграет или проиграет: мы вместе представляем Россию. Он сейчас после боя обиделся. Всегда так бывает. Почему выиграл я? Может быть, я больше тренировался, у меня был хороший план. Я выложил, почему я выиграл: полтора месяца мы работали над планом. Он очень мощный, очень серьезный пацан, его ждет отличное будущее. Но мы работали над планом», — сказал Хейбати «СЭ».

Моххамед Хейбати также рассказал о сломанном ухе.

«Конечно, кулачные бои — это всегда опасно. У меня ухо сломано. Всегда это будет. Получил еще раньше, но еще Никулин ударил ухо, еще раз сломал. Сейчас все нормально, но завтра, думаю, будет болеть все тело», — добавил Хейбати.

Помимо победы на Никулиным, Моххамед Хейбати потом подрался с Артуром Акабом.

(Илья Андреев)