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Алекс Перейра: «Я подерусь либо с Адесаньей, либо с Уиттакером»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1) заявил, что следующий бой он проведет против экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-2) или экс-чемпиона Роберта Уиттакера (24-6).

«Я вижу этих двух следующими, — сказал Перейра MMA Fighting. — Адесанья был доминирующим чемпионом, поэтому у него есть все шансы вновь побороться за пояс. Если он откажется, то моим соперником будет Уиттакер. Не думаю, что против меня поставят кого-то другого. Он сказал, что его стиль не сочетается со стилем Адесаньи, но со мной он устроит хороший бой. Я буду готов к ним обоим. Я не буду избегать боя с Адесаньей. Если он хочет, мы подеремся. Если не захочет, то мне все равно, с кем драться. Если Уиттакер не захочет, то тащите мне следующих».

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
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