Шона О'Мэлли отказались обслуживать в ресторане из-за его внешнего вида

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что он не смог поесть в заведении, потому что его отказались обслуживать.

«Я зашел в Ocean 44. Выглядел я нормально, как всегда. И тут мне говорят: «Сэр, мы не можем вас обслужить, у нас дресс-код». Я ответил: «Вы серьезно? Вы знаете, кто я?» По правде, я этого не сказал, просто перешел через дорогу и зашел в Toca Madera. Там нас бесплатно накормили, потому что они знают, кто я такой. Так что Ocean 44" — катитесь к черту!», — сказал О'Мэлли в соцсетях.

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-4). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.