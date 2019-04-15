"Перестань избегать меня". Фергюсон вызвал Хабиба на бой

Американский боец Тони Фергюсон через Твиттер вызвал россиянина Хабиба Нурмагомедова на поединок. По его мнению, чемпион UFC избегает его.

Напомним, что следующим соперником Хабиба стент американский боец Дастин Порье, который победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236 в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе

– Одиннадцать побед подряд. 14-1 в UFC. Неоспоримый Чемпион Мира! Пора напомнить об этом Хабибу и UFC. Перестань избегать меня! – написал Тони в Твиттере, а так же сопроводил фирменным хэштэгом #защищайилиосвобождай.

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