Дацик рассказал, стоит ли Хабибу Нурмагомедову возвращаться в спорт

Российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал о том, должен ли продолжать карьеру чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Это его личное дело, — цитирует Дацика РЕН ТВ. — Сейчас он величайший боец, который ни разу не проиграл, спорт, бои, это такая вещь, там даже самые великие от случайных ударов падают. Случиться может все. С тактической точки зрения, возвращаться нет смысла.

С другой стороны, со спортивной точки зрения, тяжело избежать этого желания вновь выйти на ринг, вновь доказать свою силу, доказать, что ты еще держишь порох в пороховницах. Я считаю, что это его личное дело, любое его решение достойно уважения".

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы. Ранее он объявил о завершении карьеры.