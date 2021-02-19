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Дацик рассказал, стоит ли Хабибу Нурмагомедову возвращаться в спорт

17:30
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Российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал о том, должен ли продолжать карьеру чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Это его личное дело, — цитирует Дацика РЕН ТВ. — Сейчас он величайший боец, который ни разу не проиграл, спорт, бои, это такая вещь, там даже самые великие от случайных ударов падают. Случиться может все. С тактической точки зрения, возвращаться нет смысла.

С другой стороны, со спортивной точки зрения, тяжело избежать этого желания вновь выйти на ринг, вновь доказать свою силу, доказать, что ты еще держишь порох в пороховницах. Я считаю, что это его личное дело, любое его решение достойно уважения".

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы. Ранее он объявил о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/804257-boi-ili-tiurma-datsik-postavil-ultimatum-emelianenko

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