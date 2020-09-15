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«От своих слов не отказываюсь». Хамитов сделал заявление после выхода на свободу

23:05
Куат Хамитов. Фото Instagram.
Куат Хамитов. Фото Instagram.

Бойца смешанных боевых искусств (ММА) Куата Хамитова отпустили из Департамента полиции после проведения следственных действий, передает Azattyq Ryhy.

— Со мной все в порядке. Я на свободе, все нормально, никакого давления не было. Думаю, что все будет нормально. Я не отказываюсь от своих слов, я всегда с народом, вместе с народом, — сказал Хамитов.

Ранее в полиции сообщили о задержании Куата Хамитова. Спортсмен призывал стрелять по вертолетам и бить дезинфекторов. Свою позицию он аргументировал тем, что снова «начали травить народ».

Дополнительная информация:

https://rus.azattyq-ruhy.kz/politics/14790-ne-otkazyvaius-ot-svoikh-slov-kuat-khamitov-sdelal-zaiavlenie

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