«От своих слов не отказываюсь». Хамитов сделал заявление после выхода на свободу

Бойца смешанных боевых искусств (ММА) Куата Хамитова отпустили из Департамента полиции после проведения следственных действий, передает Azattyq Ryhy.

— Со мной все в порядке. Я на свободе, все нормально, никакого давления не было. Думаю, что все будет нормально. Я не отказываюсь от своих слов, я всегда с народом, вместе с народом, — сказал Хамитов.

Ранее в полиции сообщили о задержании Куата Хамитова. Спортсмен призывал стрелять по вертолетам и бить дезинфекторов. Свою позицию он аргументировал тем, что снова «начали травить народ».