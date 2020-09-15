«От своих слов не отказываюсь». Хамитов сделал заявление после выхода на свободу
23:05
Бойца смешанных боевых искусств (ММА) Куата Хамитова отпустили из Департамента полиции после проведения следственных действий, передает Azattyq Ryhy.
— Со мной все в порядке. Я на свободе, все нормально, никакого давления не было. Думаю, что все будет нормально. Я не отказываюсь от своих слов, я всегда с народом, вместе с народом, — сказал Хамитов.
Ранее в полиции сообщили о задержании Куата Хамитова. Спортсмен призывал стрелять по вертолетам и бить дезинфекторов. Свою позицию он аргументировал тем, что снова «начали травить народ».
Дополнительная информация:
https://rus.azattyq-ruhy.kz/politics/14790-ne-otkazyvaius-ot-svoikh-slov-kuat-khamitov-sdelal-zaiavlenie