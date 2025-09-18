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Азизян — о бое Ковалева и Шлеменко на RCC 23: «Это был поединок низко-среднего уровня»

Павел Лопатко

Главный тренер и основатель клуба Gor MMA Гор Азизян прокомментировал победу Владислава «Белаза» Ковалева над Александром Шлеменко на турнире RCC 23 удушающим приемом в третьем раунде.

«Зачем этот бой нужен Шлеменко? Я могу понять Ковалева, промоутера. Но Александра не могу понять. Я говорил, что второй поединок для «Белаза» будет легче, чем первый. Это был поединок низко-среднего уровня. После первого раунда оба устали. У меня так дерутся парни, которые только начали карьеру. Так устать в первом раунде... Надули этот поединок, а что дальше надувать? Поздравляю Ковалева. Кто-то согласился на глупую партию, а Владислав вышел в плюсе», — цитирует Азизяна Metaratings.ru.

27-летний Ковалев стал чемпионом RCC в среднем весе. Это 7-я победа подряд для белоруса (8-2) и 2-я над 41-летним Шлеменко (67-17-1).

Влад Ковалев&nbsp;&mdash; Александр Шлеменко.«Хотел его нокаутировать, но недооценил борьбу...» Шлеменко проиграл Белазу в реванше — уснул во время удушающего

Источник: Metaratings.ru
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Александр Шлеменко
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