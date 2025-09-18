Царукян и Хендерсон сделали вес перед схваткой в ACB JJ
18 сентября в Москве прошла официальная церемония взвешивания участников турнира ACB JJ, который пройдет 19-го числа.
Галвныйм поединком вечера станет поединок Армана Царукяна и Бенсона Хендерсона. Их схватка пройдет в категории до 80 кг. Оба спортсмена показали одинаковый вес, уложившись в лимит дивизиона.
Пары ACB JJ — только борьба:
Арман Царукян vs Бенсон Хендерсон — до 80 кг
Бабули Цолоев vs Али Багов — до 90 кг
Хасан Магомедшарипов vs Нурбек Кабдрахманов — до 75 кг
Ибрагим Кортоев vs Иван Лисогоров — до 75 кг
Анзор Чакаев vs Мири Садыгов — 77 кг
Асхаб Саадулаев vs Денис Казаков — свыше 95 кг.
Пары Battle ACB JJ — борьба с ударами по корпусу и лоу-киками:
Инал Этлешев vs Никита Чистяков — до 75 кг
Александр Хоронженко vs Шамиль Никаев — до 95 кг
Мухммад Берхамов vs Бельский Илья — до 85 кг
Рахим Мидаев vs Доробшох Наботов — до 75 кг
Святослав Коваленко vs Мухамед Калмыков — до 87 кг
Марсел Нурланбек vs Рашид Гиряев — до 75 кг.