Александр Емельяненко приступил к реабилитации в Москве

Менеджер российского бойца Александра Емельяненко Ваха Шанхоев рассказал, что спортсмен проходит реабилитацию в Москве.

«Александр проходит реабилитацию в Москве. Он думал, что может потребоваться еще одна операция, но проконсультировался с врачами и ему сказали, что нужна только правильная реабилитация», — цитирует Шанхоева ТАСС.

На счету 44-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональных ММА. В начале марта 2025 года он сообщил, что перенес операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска. Из-за проблем со спиной не мог ходить.