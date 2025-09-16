Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

Александр Емельяненко приступил к реабилитации в Москве

Павел Лопатко

Менеджер российского бойца Александра Емельяненко Ваха Шанхоев рассказал, что спортсмен проходит реабилитацию в Москве.

«Александр проходит реабилитацию в Москве. Он думал, что может потребоваться еще одна операция, но проконсультировался с врачами и ему сказали, что нужна только правильная реабилитация», — цитирует Шанхоева ТАСС.

На счету 44-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональных ММА. В начале марта 2025 года он сообщил, что перенес операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска. Из-за проблем со спиной не мог ходить.

Александр Емельяненко.«Мне голову отсоединили от туловища». Александр Емельяненко — как он сейчас живет и на что: откровенный разговор
Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Емельяненко
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Если Барко и уйдет, то только в «ПСЖ», цель — чемпионство, а из-за Дзюбы пришлось слушать про лукавство. О чем еще говорил спортдир «Спартака» Кахигао
Валиева в деле: Камила примет участие в этапе Гран-при России в Казани
Светлана Ромашина: «С парашютом прыгнула. Теперь новая мечта — погружение в клетке к акулам»
Популярное видео
Светлана Ромашина: «С парашютом прыгнула. Теперь новая мечта...»
Светлана Ромашина: «С парашютом прыгнула. Теперь новая мечта...»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Шлеменко — Владислав «Белаз» Ковалев: трансляция боя в прямом эфире

Азизян — о бое Ковалева и Шлеменко на RCC 23: «Это был поединок низко-среднего уровня»
Новости
RSS RSS
Все новости