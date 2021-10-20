Основатель Hardcore Fighting Сульянов раскритиковал заявление Союза ММА России о «фрик-боях»

Основатель лиги боев на голых кулаках Анатолий Сульянов прокомментировал заявление президента Союза ММА России Радмира Габдуллина. Ранее Габдуллин заявил, что организация будет бороться с «фрик-боями».

«Вчера я ознакомился с заявлением господина Габдуллина о ограничении работы ютуб-промоушенов в России, — написал Сульянов в Instagram. — И хочу сказать несколько вещей по этому поводу. Главное. Мы выступаем за спорт и за его развитие, а не за разделение и монополизацию.

Кто будет определять, что такое поп-ММА? Ютуб промоушены, где выступают бойцы UFC и Bellator—это проф ММА или поп-ММА? Кто это решает? Бой Монсона и Емельяненко 8 лет назад это проф-ММА, а сейчас вдруг стало поп-ММА? Правильно ли я понимаю, что Габдуллин выработает критерии, по которым будет определяться, что есть что? Что он будет решать, кто бойцы, а кто фрики? Какие бои «позорят», а какие продвигают спорт? Логотип Союза ММА на боях рэпера Чипинкоса, пранкера Эфирова, это, видимо, проф-ММА. А противостояние бойца UFC Хадиса Ибрагимова или чемпиона M1 Global Максима Дивнича не соответствуют стандартам?

Очевидно, что Союз ММА не в состоянии предложить ни зрителю, ни рекламодателю конкурентный продукт, учитывающий интересы аудитории. Высокие рейтинги боев ютуб-промоушенов достигаются тем, что они соответствуют современным медиа-реалиям, а СОЮЗ ММА вместо развития индустрии, хочет только запрещать.

То, сколько внимания Габдуллин в своем заявлении уделил спонсорству букмекеров ютуб-промоушенов, для проф сообщества говорит только об одном — страхе лишиться рекламных денег. Вместо того чтобы развивать спорт, делать его более зрелищным, повышать рекламную емкость рынка, он предлагает монополизировать рынок бюджетов и все.

Не удивлен тому, что в заявлении нет ни слова про благотворительность ютуб-промоушенов. Нет ни слова про то, насколько огромный вклад индустрия внесла в развитие спорта в России и сколько простых парней получили возможность реализовать себя, изменить свою жизнь. Какую альтернативу предлагает Союз ММА им всем?

Мы выступаем за конструктивный диалог между всеми участниками индустрии ММА. И мы со своей стороны готовы делиться медийными возможностями и опытом продвижения. Готовы перенимать лучший опыт других организаций. Развиваться спорт будет только так, благодаря конкуренции и партнерству, а не благодаря запретам и ограничениям. В конце концов, что интересно, а что-нет, определяет аудитория, а не Союзы или чиновники».

Анатолий Сульянов основал Hardcore Fighting в 2020 году.