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Где будет бой Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон?

20 октября, 18:00
Федор Емельяненко. Фото Елена Соболь, «СЭ»
Федор Емельяненко. Фото Елена Соболь, «СЭ»
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В Москве на «ВТБ Арене» 23 октября пройдет бой по правилам ММА на турнире Bellator 269 между россиянином Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном.

Поединок Емельяненко — Джонсон станет главным событием вечера единоборств Bellator 269. Их бой начнется примерно в 22.00 по московскому времени.

Следить за онлайн-трансляцией боя Емельяненко — Джонсон можно будет на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на платном сервисе Okko Спорт.

Свой последний бой 45-летний Емельяненко провел 29 декабря 2019 года. Тогда Последний Император нокаутировал американца Куинтона Джексона на Bellator 237.

36-летний Джонсон в последний раз дрался 25 июня 2021-го. Тогда он проиграл россиянину Валентину Молдавскому единогласным решением судей на турнире Bellator 261.

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