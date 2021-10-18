Союз ММА России намерен защитить вид спорта от фрик-боев

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин анонсировал ряд реформ, которые позволят защитить вид спорта от фрик-боев.

«Считаю, что фрик-бои и так называемые поп-ММА не развивают, а позорят ММА, привносят неправильные ценности в наш вид спорта. Это нежелательный опыт, и мы в Союзе ММА России не поддерживаем начинания, которые в прямом смысле дискредитируют наш вид спорта.

К сожалению, действующее законодательство не предоставляет нам в полной мере возможности повлиять на проведение в России крупных турниров профессиональными лигами. Ответственность для таких нарушителей законом пока не предусмотрена.

Со своей стороны, мы будем призывать прокуратуру и ФАС обратить на это внимание. Уважающие закон букмекеры не имеют права размещать свою эмблему и принимать ставки на такие события.

В первую очередь будет разработан регламент, чтобы судьи Союза ММА России не имели возможности обслуживать нелегитимные турниры, рискуя лишиться аккредитации. Это касается в том числе и кулачных боев, которые быстро «переобулись» в ММА, чтобы получить финансирование от букмекеров», — цитирует Габдуллина РБК.

18 сентября на турнире проекта «Наше Дело» состоялся бой между Никитой Джигурдой и депутатом Виталием Милоновым — за несколько часов до того, как в клетку вышли Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов.