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Ортис не собирается завершать карьеру после поражения нокаутом от Силвы

12:45
Тито Ортис. Фото AFP
Тито Ортис. Фото AFP

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе американец Тито Ортис опубликовал обращение в соцсетях после поражения от экс-чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы.

«Иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Но я все равно продолжу драться!», — написал Ортис в Twitter.

В ночь на 12 сентября на турнире Triller Fight Club: Legends II Ортис нокаутом уступил Андерсону Силве в первом раунде. Поединок проходил по правилам профессионального бокса.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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