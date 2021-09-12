Ортис не собирается завершать карьеру после поражения нокаутом от Силвы
12:45
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе американец Тито Ортис опубликовал обращение в соцсетях после поражения от экс-чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы.
«Иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Но я все равно продолжу драться!», — написал Ортис в Twitter.
Win some lose some but I will fight another day! #TRILLER— Tito Ortiz (@titoortiz) September 12, 2021
В ночь на 12 сентября на турнире Triller Fight Club: Legends II Ортис нокаутом уступил Андерсону Силве в первом раунде. Поединок проходил по правилам профессионального бокса.
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